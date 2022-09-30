Nakliye dolandırıcısı polisten kaçamadı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, nakliyecileri eşya alma bahanesi ile götürdüğü yerlerde dolandırıp kaçan bir şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri dolandırıcılık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şehir içi taşımacılık yapan 7 nakliyeciye malzeme almak için götürdüğü iş yerlerinin önünde parasının eksik kaldığını ve eve gidince vereceğini söyleyerek dolandırıp kaçan T.A. yakalandı.

Gözaltına alınan T.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.