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Namağlup OSB Atletikspor, Adıyaman deplasmanında

Türkiye Kadınlar Voleybol 2.

Lig 6. Grup'ta oynadığı 3 maçı kazanarak zirve yarışı veren OSB Teknik Koleji Gençlikspor, ligde 4. maçını Pazar günü Adıyaman deplasmanında oynayacak.


Lig 6.Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Kayseri temsilcisi OSB Teknik Koleji Gençlikspor, ligde 4. maçı için Adayıman'a gidecek. Parkeye çıktığı ilk 3 maçı kazanarak grupta 8 puan ile üçüncü sıraya yerleşen Mavi-Beyazlı ekibin rakibi Adıyaman Sporder takımı olacak. Kendi sahasında 2, deplasmanda ise 1 galibiyet alan takım Antrenör Harun Şahin nezaretinde bu önemli maçın hazırlıklarını sürdürürken takımda eksik oyuncu bulunmuyor.


Pazar günü Adıyaman Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak olan Adıyaman Sporder- OSB Teknik Koleji Gençlikspor karşılaşması saat 14.00'da başlayacak.

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