İhlas Haber Ajansı

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Narkotik ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor: 8 gözaltı

Kayseri’de narkotik ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan aranan 4, uyuşturucu madde ticareti yapan 4 kişi olmak üzere 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri'de narkotik ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan aranan 4, uyuşturucu madde ticareti yapan 4 kişi olmak üzere 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan aranan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik uygulama yaptı. Uygulamada, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan aranan 4, uyuşturucu madde ticareti yapan 4 şahıs olmak üzere 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan 1'i kadın 8 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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