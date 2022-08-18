Narkotik ekiplerinden uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Niğde'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 uyuşturucu taciri yakalandı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda uyuşturucu satışı yapan 2 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinde farklı miktarlarda uyuşturucu madde ve 1 adet ruhsatsız tabanca bulundu. Gözaltına alınan 2 kişi emniyete götürülürken, ekipler tarafından bulunan materyallere el konuldu.