İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Narkotik polisi 2 günde 12 zehir tacirini yakaladı

Kayseri’de narkotik polisi tarafından 2 gün içerisinde yapılan operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 12 kişi yakalandı.

Kayseri'de narkotik polisi tarafından 2 gün içerisinde yapılan operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 12 kişi yakalandı.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 22-23 Kasım tarihleri arasında uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak kent genelinde operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda doğu illerinden batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu madde getiren bir şahısla birlikte 12 zehir taciri yakalandı. Şahıslar üzerinde yapılan aramalarda belirli miktarda uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız silah bulundu.


Şahıslardan emniyetteki işlemleri tamamlanan 7'si, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.