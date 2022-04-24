İhlas Haber Ajansı

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Narkotik polisi uyuşturucuya geçit vermiyor

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda A.Ö.'nün uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alındı. Ekiplerce yapılan aramada; 20 gram eroin, 1.05 gram metamfetamin, 3 adet sentetik ecza hap, 1 adet uyuşturucu paketlemek için rulo folyo, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Olayla ilgili ekiplerce 6 şüpheli şahsa işlem yapılırken, A.Ö. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

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