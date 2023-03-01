İhlas Haber Ajansı

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Narkotik polisi uyuşturucuya geçit vermiyor

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 ayda yapılan çalışmalarda toplam 167 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken, 556 kişiye ise işlem yapıldı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde Ocak ve Şubat aylarında yapılan operasyonlarda 167 kilo çeşitli uyuşturucu madde, 254 adet hap ele geçirilerek zehir tacirlerine büyük darbe vuruldu. Ekiplerce ayrıca; 22 adet tabanca ve tüfeğe de el konuldu. Operasyonlarla ilgili olarak 556 şüpheliye işlem uygulandı.


Öte yandan, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde düzenlenen 65 etkinlikte vatandaşlara ulaşılarak eğitim ve bilgilendirme yapıldı.

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