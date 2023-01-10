Narkotik Polisi Zehir Tacirlerine Göz açtırmıyor

Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün kentteki uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde ekiplerce son 4 günde yapılan operasyonlarda yarım kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken 26 kişi ise yakalandı.

Şahıslardan 6 kişi 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.