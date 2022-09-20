İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Narkotik polisinden 'torbacı' denetimi

Kayseri’de, narkotik ekipleri tarafından "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu tacirlerine yönelik Önleyici Narkotik Uygulaması yapıldı.

Kayseri'de, narkotik ekipleri tarafından "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu tacirlerine yönelik Önleyici Narkotik Uygulaması yapıldı.



Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yaptığı birbirinden başarılı operasyonlar ile uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Eğitim yılının başlamasıyla beraber uygulamaları da sıklaştıran ekipler, denetimlerini sürdürdü. "Torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu tacirlerine yönelik Mimarsinan Parkı'nda Önleyici Narkotik Uygulaması yapan ekipler, üst araması ve genel bilgi taraması sorgusu yaptı.


Uygulamanın önümüzdeki günlerde süreceği bildirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.