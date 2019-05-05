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Narkotik polisinden uyuşturucu operasyonu

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda O.S(29),A.D(31),F.Y(20) ve H.T(21) isimli şahıslar 7 gram metamfetamin, 1.5 gram esrar ve pompalı tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.


Zanlılardan F.Y. ve H.T. hakkında uyuşturucu kullanmaktan, O.S. ve A.D. hakkında ise Uyuşturucu Madde Ticaret Kullanmak suçundan işlem başlatıldığı bildirildi.

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