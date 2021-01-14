Narkotik Polisinden Uyuşturucu Operasyonu

Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda uyuşturucu taciri bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri-Ankara karayolunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından F.K. isimli zanlının kullandığı otomobil durduruldu. Otomobilde yapılan aramalarda 99 adet uyuşturucu hap ve 260 gram metamfetamin ele geçirildi.

Narkotik polisi tarafından gözaltına alınan F.K. hakkında işlem başlatıldı.