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Narkotik polisleri uyuşturucuya geçit vermiyor

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı çalışmalarda uyuşturucu ticareti yapan 2 şahıs yakalandı.


Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gelen ihbar üzerine yapılan çalışmalarda Melikgazi ilçesine bağlı Şeker Mahallesinde bulunan bir evde arama yapıldı. İkamet aramasında 537 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu paketlemek için kullanılan folyo ve 5 bin 150 TL para bulundu.


Bulunan materyallere el konulurken, evdeki 2 şahıs da 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

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