Narkotik polisleri uyuşturucuyla her türlü mücadele ediyor

Kayseri'de narkotik polisleri, bir gün içerisinde 3 farklı uygulama yaptı. Ekipler okul önlerinde torbacılara yönelik uygulama yaparken, En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi çerçevesinde de öğrenci velilerine uyuşturucuyla mücadele eğitimi verdi. Ekipler ayrıca, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda da 4 kişiyi gözaltına aldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde hem çalışmalarını hem de operasyonlarını sürdürüyor. 2022-2022 eğitim öğretim yılının birinci ara tatilinin bitmesiyle birlikte okul çevrelerinde "torbacı" diye tabir edilen şahıslara yönelik uygulamalar yapan ekipler 45 kişiyi sorguladı. Narkotik polisleri ayrıca, bir okulda da "En iyi Narkotik Polisi Anne" Projesi çerçevesinde hem öğretmenlere hem de öğrenci velilerine eğitim verdi.

tacirlerine de operasyon

Ekipler ayrıca, gün içerisinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda düzenledi. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, bir adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirdi.