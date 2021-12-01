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Narkotik polislerinden Kur'an Kursu öğreticilerine 'uyuşturucuyla mücadele' eğitimi

Kayseri’de narkotik polisleri, 700 Kur’an Kursu öğreticisine uyuşturucuyla mücadele eğitimi verdi.

Kayseri'de narkotik polisleri, 700 Kur'an Kursu öğreticisine uyuşturucuyla mücadele eğitimi verdi.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki Kur'an Kurslarında görev yapan 700 öğreticisine 'En iyi narkotik polisi anne' konulu eğitim verdi. Kadir Has Kongre Merkezi'nde verilen eğitimde, uyuşturucu kullanımının yaygınlaşması ve bununla ilgili alınabilecek önlemler anlatıldı. Ayrıca eğitim kapsamında UYUMA Projesi de tanıtıldı.


Eğitimde İl Müftü Vekili Mehmet İzci de hazır bulundu.

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