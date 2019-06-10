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Nazlı Hilalim Benim Bayrağım Çocuklar Muaythai Şampiyonası Yapıldı

Nazlı Hilalim Benim Bayrağım çocuklar Muaythai Şampiyonası Talas Spor salonunda yapıldı.


Minik Yıldız kategorisindeki sporcularda bayrak sevgisini pekiştirmek amacıyla gerçekleştirilen şampiyonada her sporcuya ve izlemeye gelen çocuklara Türk Bayrağı hediye edildi.


Türkiye Muaythai Federasyonu Kültür Kurulu Başkanı ve Kayseri İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, "Şampiyonada ilk kez uyguladığımız işitme engelli 4 sporcumuzla da sporun engelleri aşmak için en büyük araç olduğunu kanıtladık. İşitme engelli çocuklarımızı şampiyonada diğer çocuklarımızla kaynaştırarak inanılmaz bir ahenk oluşturduk. İşitme engelli sporcularımızın Antrenörü Arzu Bayram Eser'i gayretlerinden dolayı tebrik ediyorum.


Bu şampiyonada dereceye giren çocuklarımız 18-22 Haziran 2019 tarihinde Erzincan'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında Kayseriyi temsil edecekler. Kayseri Muaythai Çocuklar takımımıza Türkiye Şampiyonasında başarılar diliyorum" dedi.

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