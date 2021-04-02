Nazmi Eren Rehabilitasyon Merkezi'nden Otizm Farkındalık Günü etkinliği

Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte otizmin toplumsal destekle etkilerinin azaltılacağı temennisiyle ellerini boyaya batırdıktan sonra beyaz bez üzerine baskı yapıp mavi balon uçuran protokol üyeleri böylesi anlamlı bir günde güzel bir etkinlik düzenledikleri için okul yönetimine teşekkürlerini ilettiler.