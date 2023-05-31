Ne bulduysa çalmış

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evlerden hırsızlık yapan şahıs gözaltına alınırken, şahsın aracında yapılan aramalarda bisküvi, kek, hazır sütlü kahve, bal olmak üzere onlarca çeşit çalıntı malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hacılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık konularını önlemek amacıyla ilçeye bağlı Beğendik Mahallesi'nde uygulama yaptı. Hırsızlık şüphelisi olabileceği değerlendirilen bir aracı Hacepli Caddesi üzerinde durduran ekipler, sürücüsü A.E.'yi (32) gözaltına aldı. Araçta yapılan aramalarda, çalıntı bisküvi, kek, hazır sütlü kahve, ballar dikkat çekerken, takım el çantaları, el aletleri, çeşitli ebatta halı, 1 adet kombi, 1 adet hızar, 1 adet çapa makinesi, 1 adet kompresör, 1 adet bisiklet, 1 adet demir kesme makası, 1 adet kaynak makinesi, 4 çift ayakkabı, 1 adet taş motoru, 3 adet matkap, 1 adet matkap, 1 adet spiral, 3 adet kilim, çeşitli bahçe ve tarım aletleri ile çeşitli giysi malzemeleri ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler emniyetin bahçesinde sergilendi

Gözaltına alınan A.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, emniyet bahçesinde sergilenen malzemeler sahiplerine teslim edildi.