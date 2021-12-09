Necibe Nine'den Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Memduh Büyükkılıç, daha önce Erciyes'i görme hayalini gerçekleştirdiği 75 yaşındaki Necibe Avşar'ı bu kez makamında ağırladı.

Başkan Büyükkılıç, 75 yıllık ömründe hiç yakından görmediği Erciyes Dağı'nı görme hayalini gerçekleştirdiği ve akabinde davetine icabet ederek İncesu'daki evinde ziyaret ettiği Necibe Nine'yi bu kez makamında misafir etti. Büyükkılıç, Necibe Nine'yi elini öperek karşıladı ve kendisinin dualarını hiçbir zaman eksik etmediğini belirterek, “Necibe Avşar teyzemiz ziyaretime geldi. Hoş geldi, sefalar getirdi. Dualarıyla bizlere şehrimize hizmet edebilme kuvveti veren büyüklerimiz her daim bizim başımızın tacı. Rabbim hepsine uzun ömürler ihsan eylesin” dedi. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Büyükkılıç ve Necibe Nine sohbet ederken, Necibe Avşar da Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç'ı, evindeki ziyaretinde “Hoş geldin, sefa geldin, sana hiçbir kusur bulamıyorum, sen bana özel sipariş mi geldin kurban olduğum başkanım” ifadeleriyle karşılayan Necibe Nine gönüllere dokunmuştu.