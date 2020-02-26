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Necmettin Erbakan Kayseri'de anıldı

Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan, ölümünün 9.

yıldönümünde Kayseri'de anıldı.


Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şubesi tarafından Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın ölümünün 9. yıldönümü dolayısıyla program düzenlendi. Programda, Erbakan'ın çalışma arkadaşlarından Muhittin Yıldırım, Necmettin Erbakan ile olan anılarını anlattı. Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen programa, vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi.


Programa, Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Nuri Ürkündaş, AGD Kayseri Şube Başkanı Baki Coşkun ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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