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Nefes Kesen Final maçında şampiyon Ömer Mavi oldu

Kurumlar arası Voleybol Turnuvası final maçında Develi Belediyesi Gençlik Spor ve Ömer Mavi Ortaokulu karşı karşıya geldi.


Develi Kaymakamlığı Kurumlar arası Voleybol Müsabakaları nefes kesen final maçı ile sona erdi. Final maçında Ömer Mavi Ortaokulu Belediye Gençlik Spor'u setlerde 3-1 yenerek şampiyon oldu.


Final maçını Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İl Müdürü Murat Eskici, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak izledi. Maç sonunda dereceye giren takımlara Develi protokolü kupaları takdim etti.


Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Dostluk turnuvamız sona erdi. İlçemizdeki kurumlar arasında yapılan turnuvada bugün final heyecanı vardı. Çekişmeli geçen final maçında Ömer Mavi okulumuz Develi Belediyesporu 3-1 yenerek şampiyon oldu. Aslında bu turnuvanın galibi dostluk oldu. Bu vesile ile takım oyuncularımıza, teknik ekiplerimiz, voleybol sever seyircimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Develi olarak sporu seviyoruz ve bizlerde spora destek olmaya hep devam edeceğiz" dedi.


Turnuva sonunda dereceye giren takımların sıralaması şu şekilde oldu:


1. Ömer Mavi Ortaokulu


2. Belediye Gençlik Spor


3. Emniyet Güçleri


4. Ayhan Yıldırım Anadolu lisesi

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