Nergis'ten tepki çeken paylaşım

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis'in, sosyal medya hesabından yaşlı bir çift ile olan fotoğrafını paylaşarak, "Güzelköy'lü amcam, "emekli maaşları yüksek yaşlılara daha az verin" diyor. Güzel yurdumun güzel insanları" demesi, tepki topladı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, Güzelköy Mahallesi'nde bir dizi temaslarda bulundu. Burada yaşlı bir çift ile fotoğraf çekinen Nergis, "Güzelköy'lü amcam, "emekli maaşları yüksek yaşlılara daha az verin" diyor" yazarak, fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Vatandaşlar da, Nergis'in bu paylaşımına "dalga mı geçiyorsunuz" diye tepki göstererek, paylaşımı kaldırmasını istedi.