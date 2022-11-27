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Nevşehir Belediyespor: 2 - GEMA Polimer Şile Yıldızspor: 2

TFF 3.

Lig 1'inci Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, sahasında GEMA Polimer Şile Yıldızspor'ı konuk etti. Nevşehir Belediyespor, 8 kişi tamamladığı karşılaşmada sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.



STAD: Gazi Stadı


Hakemler: Turan Timuroğlu, Yakup Bulut, Mehmet Şenkaya


Nevşehir Belediyespor: Şener, Rahmi, Serdar (Batuhan Dk.90 ?), Halil ,Dilaver Dk.46), Gökay, Özgür (Ömer Dk.79), Ali Kuçık, Baran (Kadir Dk87 ?), Berkay, Kerem, Onur


GEMA Polemir Şile Yıldızspor: Süleyman, Arda, Ali, Mustafa Acar, Bünyamin (Emre Dk.75), Mustafa Demirel (Raşit Dk.46), Saffet, Barış, Berat (Şahin Dk. 60), Süleyman Selak, Yusuf (Alihan Dk. 42)


Sarı Kartlar: Ali Kuçık. Dilaver (Nevşehir Belediyespor), Ali (GEMA Polimer Şile Yıldızspor)


Kırmızı Kart: Gökay (dk. 72), Ali Kucuk (dk. 77), Rahmi (dk. 78) (Nevşehir Belediyespor)


Goller: Ali Kucık (dk. 22), Baran (dk. 56) Nevşehir Belediyespor, Raşit (dk. 78 ve dk. 90 pen)

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