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Nevşehir'de kar ulaşımı olumsuz etkiledi

Nevşehir’de etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.

Nevşehir'de etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.



Nevşehir'de akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı buzlanmaya neden olurken, Kayseri-Nevşehir karayolu ulaşıma kapandı. Karayolları ve trafik ekipleri yolda kalan araçları kurtarma çalışması yaparak yolu trafiğe açık tutmaya çalışırken, tırların makaslaması sonrasında Avanos-Nevşehir istikametinde trafik durdu. Karayolları ekipleri Nevşehir-Aksaray ve Nevşehir-Niğde kara yolunu trafiğe açık tutmak için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

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