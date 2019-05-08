Nevşehir'li Hasta Kayseri Şehir Hastanesinde Yapılan Eş Zamanlı Böbrek Ameliyatı ile Sağlığına Kavuştu

Şiddetli ağrı ve kanama şikayeti ile başvurduğu Nevşehir Devlet Hastanesinden, Kayseri Şehir Hastanesi Üroloji Kliniğine yönlendirilen 60 yaşındaki Şerife Zopun, Kayseri Şehir Hastanesinde yapılan eş zamanlı iki taraflı Laparoskopik böbrek ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

İki yıl önce genetik bir rahatsızlık olan polikistik böbrek hastalığının yol açtığı böbrek yetmezliği sonrası, eşinin verdiği böbrek ile hayata tutunan Zopun, iflas eden böbreklerindeki ağrılarının artması üzerine Nevşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan tetkiklerinde iflas eden böbreklerinde kist ve kanama tespit edilen hasta Kayseri Şehir Hastanesi Üroloji Polikliniğine yönlendirildi.

Yaptığı muayene sonrası Şerife Zopun'un aynı seansta iki böbreğinin de kapalı (laparoskopik) yöntemle alan Kayseri Şehir Hastanesi Üroloji Klinik Sorumlusu Doç. Dr. Mert Ali Karadağ açıklamasında; “Hastamızın kendi böbreklerinde büyümenin yanı sıra çok fazla kist ve şiddetli ağrıları vardı. Kapalı (laparoskopik) yöntemle hastamızın iflas eden her iki böbreğini de başarılı şekilde aldık. Hastamız sağlığına kavuştu, genel durumu çok iyi yarında taburcu edeceğiz” dedi.

Eşine 2 yıl önce böbreğini veren 60 yaşındaki Bahri Zopun ise “Eşimin şiddetli ağrıları vardı. Buraya geldik. Doktorumuz Doç. Dr. Mert Ali Karadağ'ı bulduk. Kendisi kapalı (laparoskopik) yöntemle eşimin iflas eden iki böbreğini de aldı. Eşim şu an çok iyi. Hastanede verilen hizmetlerden memnun kaldık. Doktorumuzdan ve hastane çalışanlarından Allah razı olsun” diye konuştu.