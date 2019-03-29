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Niğde OİM'den Kitap Dağıtımı

Niğde Orman İşletme Müdürlüğü, Çukurkuyu Şehit Ömer Halisdemir İlkokulu öğrencilerinin kitap taleplerine ilişkin yazdıkları mektuba kayıtsız kalmadı.


21 Mart Dünya Ormancılık Gününe denk gelen talebi, kitap ve fidan sevgisinin birlikte aşılanması adına bir fırsat olarak gören Niğde Orman İşletme Müdürlüğü personellerinin de katılımı ile 80 adet kitap aldı ve öğrencilere dağıttı.


Ayrıca Orman İşletme Müdürlüğünce Şehit Ömer Halisdemir ve Uluören İlkokulu öğrencilerine OGM tarafından “21 Mart Ormancılık Günü” için hazırlanan animasyonlar ve çizgi filmler izlettirildi. Öğrenciler tarafından ilgiyle izlenen çizgi filmlerle birlikte orman sevgisi, fidan sevgisi ve fidan nasıl dikilir konuları hakkında soru cevap şeklinde sunum yapıldı. Etkinlik sonrasında öğrencilere şapka, kalemlik, balon dağıtıldı. Daha sonra etkinliğe katılan öğrencilere fidan nasıl dikileceği uygulamalı gösterilerek birlikte okul bahçesinde fidan dikimi yapıldı.

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