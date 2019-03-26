Niğde ve Nevşehir'de 21 Mart Etkinlikleri Düzenlendi

Niğde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Niğde Şehit Ömer Halisdemir Meydanında fidan dağıtım etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Orman İşletme Müdürü Mehmet Özdemir, İşletme Müdürlüğü Personeli ve kurum amirleri katıldı. Etkinlik kapsamında 500 adet Mavi Servi, 1500 adet Karaçam ve 500 adet Sarıçam fidanı olmak üzere toplamda 2500 adet fidan vatandaşlara dağıtıldı. Etkinlik sonrasında Niğde Orman İşletme Müdürlüğümüz personeli tarafından Niğde Kemal Aydoğan İlköğretim Okulu öğrenicilerine orman sevgisi temalı kısa bir eğitim verildi. Nevşehir Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 'Sağlıklı Yaşam İçin Doğa Yürüyüşü' düzenlendi.

Düzenlenen yürüyüşe; Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve eşi Songül Aktaş, Orman İşletme Müdürü Aykut Satırlı ve eşi, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri, Güvercinlik Köyü Muhtarı ve köy halkı, Nevşehir ve diğer illerden gelen yamaç paraşütçüler, öğrenciler, davetliler ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüş başlamadan önce Vali Aktaş yaptığı konuşmada; “Orman Genel Müdürlüğümüzün 180. Kuruluş Yılı ve Ormancılık Haftası etkinlikleri kapsamında, Güvercinlik Aşıklı Dağ Mevkiinde Doğa Yürüyüşü' etkinliği yaptık. Bu etkinliğimize katılan ve destek veren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi. Yürüyüşün ardından katılımcılara da ikramlarda bulunuldu.