Niğde'de '30 Ağustos' coşkusu

Niğde'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıldönümü törenlerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan törene Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ak Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Seymen,İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, çok sayıda kurumun temsilcisi ve vatandaşlar katıldı.

Vali Şimşek ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, vatandaşların ve protokol üyelerinin bayramını kutladı. Jandarma Teğmen Numan Atalay, 30 Ağustos'un önemini içeren bir konuşma yaptı. Atalay konuşmasında : “bu zafer Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde çelikleşmiş milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde, hürriyet ve bağımsızlık aşkı ile yanan bir milletin, sarsılmaz azim ve inancının zaferidir. Bu zafer, ülkemizi parçalamak , milletimizi esaret altına almak, hatta yok etmek isteyen güçler tarafından, yıllar boyu sinsice hazırlanan planların bozulduğu, Türk birlik ve beraberliğinin nelere muktedir olduğunun dünyaya gösterildiği, yüce Türk milleti ve kahraman ordusunun, bağımsızlığı ve hürriyeti söz konusu olduğunda, nasıl şahlandığının tüm dünyaya öğretildiği tarihte benzeri olmayan bir zaferdir” dedi.

Daha sonra şiirler okundu. Ardından Vali Şimşek, Valilikte kutlamaları kabul etti.