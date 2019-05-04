Nimet Bayraktar ADSH'den Ramazan Ayında Saat 24:00'e Kadar Poliklinik Hizmeti

Mesai saatleri içerisinde yapılan diş dolgusu, kanal tedavisi, hassas tutuculu protez tedavisi gibi yapılan işlemler, Ramazan Ayı boyunca nöbetçi doktorlar tarafından uygulanmaya devam edecek. Konu ile ilgili açıklama yapan Kayseri Diş Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dt. Ali Rıza Pazarbaşı, “Hastanemizde 100'ün üzerinde diş hekimi ve 25 uzmanla vatandaşlarımıza aktif bir şekilde hizmet vermekteyiz. Aynı hizmete Ramazan ayı boyunca da mesai saatlerinin dışında devam edilecektir.En az 10 hekimimiz iftardan sonra gelen vatandaşlarımızın tedavilerini saat 24:00'e kadar devam ettireceklerdir. Hastanemizde mesai saatleri içerisinde günlük 3 bin civarı hastaya hizmet verilmektedir. Günümüz tıbbi teknolojik koşullarına uyum sağlamak adına diş hekimliğinde uygulanan uluslararası standartlardaki bütün tedavi hizmetlerini hastalarımıza sunulmaktadır. Özellikle zirkonyum lazer sistemi ile üretilen protetik altyapılar, hassas tutuculu protezler ve implant tedavileri hastanemizde aktif bir şekilde uygulanmaktadır. Sağlıklı dişler ve gülüşler diliyorum” dedi.