Kayseri Barosu tarafından düzenlenen ‘Yeni Konkordato Hukuku Semineri'nde konuşan Adalet Bakanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü Hakim Niyazi Acar, “Konkordatonun sonunda alacakların paralarını ödemek gerekir” dedi.

Kayseri Barosu tarafından Yeni Konkordato Hukuku Semineri düzenlendi. Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen seminer, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Kayseri Barı Başkanı Cavit Dursun, “Hukukun amacı toplumsal düzeni sağlamak, toplumda yaşayan insanların haklarını, yetki, görev ve sorumluluklarını kaosa, karmaşaya, haksızlığa, eşitsizliğe ve adaletsizliğe uğramadan herkesin haklarını bilmesi, öğrenmesi ve kullanması üstüne kuruludur. Günümüzde yaşanan süreçte konkordato ve iflasın ertelenmesi gibi konuların zamanla değiştirilmesi sonucu 2018 yılında konkordato hukukuyla ilgili düzenlemeler icra iflas kanunumuza girmiş ve yepyeni bütün bu sürecin içerisinde daha önceki konularda yaşanan eksiklikler görülerek daha mantıklı bir düzenlemeye gidilmiştir. Kayseri Barosu ve Türkiye Barolar Birliği olarak toplumun her katmanının haklarını eşit ve adil bir şekilde almalarını sağlamak, iyi niyetle borcunu ödeme çabası içerisinde bulunan, aynı zamanda üretim ve istihdamı da ayakta tutmak amacıyla borçlarını ödeyecek kişilere şirketlerini batırmadan, iflaslarına sebebiyet vermeden ve tüm alacaklarını aynı şekilde alacaklarını kısmen yada tamamen alabilmelerini sağlamak için getirilmiş bu müesseseyi magazinsel öğrenmek yerine bizleri bu konuları en güzel şekilde bilip öğrenmemiz gerekmektedir. Bizlerin de halkımıza ve vatandaşlarımıza aynı şekilde anlatmamıza yardımcı olunması için bu eğitim seminerini yapacağız” ifadelerini kullandı.

"Borçları ödemekte sıkıntıya girmek şart"

Seminere konuşmacı olarak katılan Adalet Bakanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü Hakim Niyazi Acar da, konkordato hakkında katılımcılara bilgiler verdi. ‘Konkordatoya gelmek için bir borca batık olmak şart değildir' diyen Acar, şunları söyledi:

“Borçları ödemekte sıkıntıya girmiş olmak şarttır. Bugün bu sıkıntıyı yaşamak ya da yakın geçmişte bu sıkıntıyı yaşama ihtimaline düşmek. Birinci şart budur. Borca batık olmasanız da borçlarınızı ödemekte sıkıntıya girmişseniz konkordato talep edebiliyorsunuz. Ayrıca konkordato talep etmek için bir şirket olmaya yada tüzel kişi olmaya gerek yoktur. Gerçek kişilerde talep edebiliyor. Konkordatoda amaç borçlumuzun alacaklarına para ödemesidir. Bu çok önemlidir. O yüzden iflas ertelemek konkordatoya giden yolda bir köprü olarak tasarlanmıştı ama bu amaca vasıl olmadı, yürürlükten kaldırıldı. Konkordatoda önemli olan günün sonunda alacakların paralarını ödemektir.”