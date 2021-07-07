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Normalleşmeyle birlikte mesire alanlarına yoğun ilgi

Kayseri’nin Develi ilçesinde bulunan doğa harikası Büğüleyen mesire alanı, normalleşme ile vatandaşların akınına uğradı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan doğa harikası Büğüleyen mesire alanı, normalleşme ile vatandaşların akınına uğradı.


1 Temmuz itibariyle normalleşme sürecine başlayınca vatandaşlarda doğal güzelliklere akın etti. Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan doğa harikası Büğüleyen mesire alanına da ilgi gösteren vatandaşlar, doyumsuz güzellikleri barındıran alanda keyifli anlar geçirdi.


Soysallı Mahallesi içerisinde bulunan ve Erciyes'te eriyen karların karların oluşturduğu göleti ile kendine hayran bırakan ‘Saklı Bahçe' olarak da bilinen Büğüleyen mesire alanına özellikle hafta sonlarında yüzlerce vatandaşlar geliyor.

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