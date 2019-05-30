Nöroloji Uzmanı Doç Dr. Özlece, "MS Hastalığını Basite Almayın"

Dr. Hatice Köse Özlece, hastalığın basite alınmaması gerektiğini ve düzenli tedavilerin uygulanmaması durumunda ciddi sonuçlar ortaya çıkardığını söyledi.

MS hastalığının bir bağışıklık sistemi hastalığı olduğunu söyleyen ve tedavi edilmediğinde kişi üzerinde kalıcı hasarlara yol açtığını belirten Doç. Dr. Hatice Köse Özlece “Halk arasındaki bilinen ismi ile MS (Multipl Skleroz) hastalığı aslında bağışıklık sistemi hücrelerimizin, beyin ve omurilik hücrelerine saldırmasıyla oluşan bir hastalık. Hastalar karşımıza genellikle beynin hangi bölgesi etkilendiyse o bölgeye ait bulgularla geliyorlar. Örneğin beyindeki motor bölgesi etkilendiyse el ve ayaklarda veya vücudun başka yerlerinde güç kaybı meydana gelebilir. MS'de en sık tutulan bölgelerden bir tanesi de görme siniridir ve hastalar çeşitli görme bozukluklarıyla karşımıza gelebilir” dedi.

MS hastalığının kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görüldüğünü söyleyen Özlece, “MS genellikle 20 ila 40 yaşlar arasında ve çoğunlukla kadınlarda görülüyor. Maalesef ki genç kişilerdeki özürlülüğün nedenlerinden bir tanesidir. Hastalık genellikle ataklar şeklinde seyrediyor ve sonrasında düzelmeler oluşuyor. Hemen hemen her atakta hastada bir takım hasarlar kalabiliyor. MS tanısını bize geldiklerindeki muayene bulguları ile koyuyoruz. MS tanısı koyduğumuzda veya şüphelendiğimizde mutlaka tedavisinin yapılması gerekiyor" diyerek hastalığın tedavisi konusunda şu bilgileri verdi:

"Tedavi atak tedavisi ve koruyucu tedavi olarak ikiye ayrılıyor. Kişinin MS tanısı aldıktan sonra şüphelendiği her durumda hekime başvurması lazım çünkü atak geçirirken tedavi uyguladığımız zaman hastada kalıcı bir hasar kalma ihtimali azalıyor. Koruyucu tedavide ise kişinin ataklar geçirmesini engellemiş oluyor. MS hastalarının veya tanısı koyulmuş kişilerin bağışıklık sistemini alarma geçirecek her türlü şeyden uzak durması gerekiyor. Bunların başında virüs hastalıkları geliyor yani gribal enfeksiyonlar ve diğer hastalıklar MS hastalığını tetikleyebiliyor. Çok sıcak havalar, havuzlar, saunalar gibi ortamlar hastalığı tetikleyen diğer etkenler. En başta vitamin D eksikliği atakların sıklığını ve şiddetini arttırabiliyor. Bu yüzden hekim kontrollerini ayrıntılı olarak yaptırmak lazım” diye konuştu.