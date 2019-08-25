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Ntep sağlık kontrolünden geçti

İstikbal Mobilya Kayserispor’un sözleşme imzalamak adına Kayseri’ye getirdiği Ntep, sağlık taramasından geçti.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un sözleşme imzalamak adına Kayseri'ye getirdiği Ntep, sağlık taramasından geçti.


İstikbal Mobilya Kayserispor kadrosuna bir oyuncu daha katıyor. Cuma günü Kayseri'ye gelen Paul Georges Ntep, bugün sağlık kontrolünden geçti. Kayserispor'un sağlık sponsoru olan System Hastanesi'nde bir takım kontrollerden geçen 27 yaşındaki kanat oyuncusu ile 1 yıllık sözleşme yapılacak.


Almanya'nın Wolfsburg takımından kiralık olarak alınacak olan Paul Georges Ntep, sonrasında takımla birlikte idmanlara başlayacak.

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