Nurettin Korkmaz kamptan ayrıldı

Yukatel Kayserispor'un genç oyuncusu Nurettin Korkmaz, Antalya kampından ayrıldı.

Yukatel Kayserispor'un genç futbolcularından Nurettin Korkmaz, Portekiz ikinci ligine transfer oldu. Sarı kırmızılı takımın 2002 doğumlu kanat oyuncusu Nurettin Korkmaz, Portekiz ekibi Trofense transfer oldu. Bu sezon ve önümüzdeki sezon geçerli olmak üzere 1,5 yıllık kiralık olarak Portekiz ekibinde forma giyecek olan Nurettin Korkmaz, Yukatel Kayserispor'un Antalya kampından ayrıldı.

20 yaşındaki oyuncu, Cuma günü Portekiz'e giderek yeni takımı ile sözleşme imzalayacak.