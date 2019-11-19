İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nuri Karahançer, TFFHGD Yönetim Kurulu'na atandı

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu, Şube Başkanları toplantısı ve olağan aylık toplantısı Alanya’da gerçekleştirdi.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu, Şube Başkanları toplantısı ve olağan aylık toplantısı Alanya'da gerçekleştirdi.


Genel Merkez olağan aylık toplantısında Genel Başkan Dr. Abdurrahman Arıcı, Kayseri Şube Başkanı Nuri Karahançer'e Genel Merkez Yönetim Kuruluna atandığını tebliğ etti. Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Nuri Karahançer'in Kayseri, Kırşehir, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Sivas ve Yozgat bölgelerinden sorumlu olacağı açıklandı. Kayseri TFFHGD Yönetiminin yaptığı açıklamada, ''Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Dernek Başkanımız Nuri Karahançer'i tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz'' denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.