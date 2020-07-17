İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nursaçan, "Türkiye-Azerbaycan iki devlet, tek millettir"

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, "Türkiye-Azerbaycan iki devlet, tek millettir" dedi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, "Türkiye-Azerbaycan iki devlet, tek millettir" dedi.


Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, "Azerbaycan'ın Tovuz bölgesinde Ermenistan birlikleri tarafından Azerbaycan'a yönelik yapılan saldırıları şiddetle kınıyoruz" dedi.


Nursaçan, "Güney Kafkasya'da dahil, dünyanın neresinde olursa olsun refah, huzur ve barışın sağlanması, kan ve gözyaşının dinmesi için ilgili ve yetkili herkesi, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye davet ediyoruz.


Türkiye ve Azerbaycan iki devlet, tek millettir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve halkı olarak, dost ve kardeş, Can Azerbaycan'ın yanındayız" ifadesinde bulundu.


Nursaçan, "Ermenistan, Azerbaycan'a ait Yukarı Karabağ ve çevresinde işgal ettiği toprakları terk etmeli, hak ve hukuk tanımayan işgalci tutumundan derhal vazgeçmelidir.


Bu vesile ile, işgalci Ermenistan birliklerinin saldırısı sonucu şehit düşen Azerbaycan'lı kardeşlerimize Allah'tan rahmet ve mağfiret diliyor, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyoruz" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.