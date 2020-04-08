Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci yardımların dağıtılmasında bir un çuvalını sırtlayan öğretmenin fotoğrafını paylaşarak, "O bir öğretmen" notunu düştü.

Kampanyada toplanan paralarla alınan 400 çuval un bu sefer Yahyalı ilçesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Kampanya ile ilgili olarak bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, "Bizler insanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır düsturu ile yetişen bir toplumuz. Bu zor günlerimizde birlik beraberlik içerisinde el ele vermek zorundayız. Birbirimize yardım eli uzatmak zorundayız. Burada Kayserimizin öğretmenlerinin, öğrencilerinin ve velilerin Kayseri halkımıza hem selamını iletiyoruz, hem yanınızdayız mesajını vermek için buradayız. Yahyalımızda 400 ailemize 50'şer kilo un olmak üzere bir yardım dağıtacağız. Tabi ki gönül ister ki çok daha fazlasını yapalım ama çocuklarımızın kumbarasından birikenler, öğretmenlerimizin ek ders ücretinden, maaşlarından topladıkları paralar ile alınan unlar. Ve o kadar alicenap bir millet ki, biz 4 tır diye yola çıkmıştık 9 tır yardım topladık. Daha da kampanyamızı arttırsaydık fazla toplanacaktı. Cumhurbaşkanlığımızın ‘Biz bize yeteriz' kampanyası olması dolayısı ile kampanyamızı yarıda kesmek zorunda kaldık ve ‘Biz bize yeteriz' kampanyasına destek veriyoruz. İmkanı olanlarında bu kampanyaya destek vermelerini istiyoruz. Bu milleti inşallah hiçbir şey yıkamaz. Yeter ki bu birlik ve beraberliğimizi korumaya devam edelim.” dedi.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ise, "İl Milli Eğitim Müdürümüze, öğretmenlerimize, öğrencilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Gönülden kopan yardımı sağ olsun ilçelerimize un yardımları var. Gerçekten gurur duyuyorum. Türk insanı olmaktan, Türkiye'de doğmaktan gurur duyuyorum. Gurur duyulacak bir milletin evladı olmaktan bu günlerimizde geçer inşallah. Sıkıntılı günler yaşıyoruz ama hani derler ya, kıtlıkta verilen lokma unutulmaz diye. Ben bugünleri Türkiye ve dünya açısından sıkıntılı günler yaşıyoruz. İl Milli Eğitim Müdür ve Müdür yardımcılarımızın gayreti ile Yahyalı'da yoksul hemşerilerimize un dağıtım noktasında birlikteyiz, beraberiz. Bugünlerde birbirimize destek olmak zorundayız. Allah milletimize ve devletimize zeval vermesin" diye konuştu.

Toplanan yardım ile alınan un çuvalları yine öğretmenler tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, yardımların dağıtılması ile ilgili olarak kendi sosyal hesabından bir fotoğraf paylaşarak, "Öğretmen ne iş yapar biliyor musunuz? Gerektiğinde bir ihtiyaç sahibine götürmek için bir un çuvalının altına girer. O bir öğretmen. Rabbim senden razı olsun kardeşim" notunu yazdı. Ekinci'nin bu paylaşımı yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı.