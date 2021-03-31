Dr. Abdullah Çime, obezite ile ilgili verdiği bilgilerde spor ve dengeli beslenmenin önemli olduğunu söyleyerek, “Obezite tedavileri spor ve diyetle desteklenmezse yeniden kilo alımı başlar” dedi.

Obezitenin boy ve kilo oranına göre derecelendirildiğini ve tedavisinde 3 yöntem kullandıklarını söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdullah Çime, “Obezite vücutta sağlığı bozacak şekilde, aşırı derecede yağ birikmesidir. İnsan ömrü uzadıkça obezite insan sağlığını kötü etkileyen, hayat kalitesini azaltan, üretim kapasitesini azaltan bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Obezite ilerledikçe yandaş hastalıklar da meydana gelmektedir. Biz obeziteyi değerlendirirken, boy ve kilonun oranlamasıyla vücut kitle endeksi oranına bakıp, hastanın obezite derecesini belirlemekteyiz. Çıkan sonuca göre hastada ne gibi işlemler yapılabileceğini hastamıza sunmaktayız. Obeziteden kaçınmak için, en önemli şey bütün bunlara ihtiyaç kalmadan hastanın yeme içme alışkanlığının çok düzenli olması, dengeli olması ve aynı zamanda spor yapılmasıdır. Bizim ilk tavsiyemiz kesinlikle budur ama bunlar yapılamadığı takdirde veya bunlar engellenemez noktaya gelince yapılacak işlemler, obezite ile mücadele kapsamında devreye girmektedir. Bunlar 3 başlıkta incelenebilir. İlki mide botoksu, ikincisi mideye balon uygulanması ve üçüncü olarak da obezite cerrahisi olarak sınıflandırabiliriz” dedi.

Çime, tedaviler spor ve diyetle desteklenmezse kilo alımının yeniden olabiliceğini belirterek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Mide botoksu, hastaya endoskopi eşliğinde ucunda kamera olan bir hortumla midesine bakıp botoks dediğimiz Botilinum Toksini uygulamasıdır. Botilinum Toksini midede yer alan düz kasları felç eder. Dolayısıyla mide hareketlerini azaltır, mide boşalmasını geciktirir ve hastaya daha az yemek ve tok hissetme fırsatı sunar. Bu da hastada kilo vermede pozitif bulgulara neden olur. Mide balonunda da aynı şekilde endoskopi eşliğinde yaklaşık bir portakal büyüklüğünde bir balonu mideye yerleştirdikten sonra o balonu sıvı veya hava ile şişirip yerleştirme işlemidir. 6 ay süre ile balon midede durur ve 6 ay sonra çıkarılır. Bizim tercih ettiğimiz metot budur. Son olarak da obezite cerrahisi çok daha aşırı kilolularda midenin bir kısmının alınmasıyla gerçekleştirilen bir işlemdir. Her üç işlemin sonunda da mutlaka diyet ve sporla desteklenmesi gerekmektedir. Desteklenmediği takdirde sonrasında kilo alımı yeniden meydana gelebilir.”