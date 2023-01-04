Ocak ayı Talas Kültür Sanat, Hülya Koçyiğit ile başlıyor

Türk sinemasının en önemli isimlerinden Hülya Koçyiğit'in sevenleriyle buluşacağı söyleşi, 7 Ocak Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak. ‘Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Sineması' konulu söyleşide Koçyiğit'e yazar Selahattin Yusuf eşlik edecek.

Bununla birlikte Ocak ayı boyunca birbirinden önemli etkinlikler gerçekleştirilecek. Müzikten tiyatroya, konferans ve söyleşiden sergilere kadar birçok önemli programla sanatseverlere keyifli saatler yaşatacak olan Talas Belediyesi, çocuklar için de tiyatro oyunu sahneleyecek.

Sazıyla sözüyle Cengiz Özkan

7 Ocak'taki Hülya Koçyiğit söyleşisi ile başlayacak olan Ocak ayı Talas Kültür Sanat etkinliklerinin ikinci programı 14 Ocak Cumartesi günü düzenlenecek olan Cengiz Özkan konseri olacak. Sazıyla sözüyle, söylediği türkülerle gönüllerde müstesna bir yere sahip sanatçının konseri, Erciyes Kültür Merkezinde saat 19.30'da başlayacak.

Kemal Sayar konferansı

Psikiyatrist Prof. Dr. M. Kemal Sayar ise 20 Ocak Salı günü düzenlenecek konferansla bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunacak. Sabancı Kültür Merkezi'ndeki programın başlangıç saati ise 19.30.

Üç aylara özel Kur'an-I Kerim ziyafeti

Ocak ayının en önemli programlarından birisi de Kur'an-ı Kerim ziyafeti olacak. Üç ayların başlangıcı vesilesiyle düzenlenecek olan programda Bünyamin Topçuoğlu ve birbirinden değerli hafızlar gönüllere hitap edecek. 22 Ocak Pazar akşamı saat 19.30'da başlayacak olan program, Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Çocuklar da unutulmadı

Ocak ayı Talas Kültür Sanat etkinliklerinin son programı ise çocuklara yönelik olacak. 28 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak çocuk oyununda ‘Pamuk Prenses ve 7 Cüceler sahnelenecek.

Talas Kültür Sanat etkinlikleri, Talas Belediyesinin diğer tüm kültür sanat etkinliklerinde olduğu gibi yine ücretsiz olarak takip edilecek.