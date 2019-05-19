ODTÜ Koleji Öğrencileri Bağımsızlık Nöbeti Adına Kamp Yaptı

ODTÜ Koleji öğrencileri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle bağımsızlık nöbeti adı altında kamp yaptı.

‘19 Mayıs'ın anlam ve özünü anlatmak adına bu kampı yapıyoruz' diyen ODTÜ Koleji Kayseri Okulları Okul Müdürü Kemal Nakipoğlu, “19 Mayıs Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefesinin ilk temellerinin atıldığı gündür. Şimdi birçok insan Samsun'a Atatürk'ün çıktığı yere doğru hareket halinde. Büyük bir coşkuyla 19 Mayıs kutlanacak bundan da çok büyük gurur duyuyoruz. Bizler de çocuklara bu işi doğru anlatabilmek adına yüreklerinde hissedebilmeleri adına bağımsızlık nöbeti adında bir kamp yaptık. Okulumuzun alanı da bunun için oldukça müsait. Bu alan içerisinde çocuklarımız 5, 6, 7, 8 ve lise 1 öğrencileri bugün çadırlarını kendileri kurarak öğrenmiş oluyorlar. Daha sonrasında Oryantiring çalışmalarımız var. Onlara açık alanda 19 Mayıs ve Atatürk ile ilgili belgeseller izleteceğiz. Milli duyguları beslememiz lazım diye düşünüyoruz. Çeşitli geleneksel oyunlarımız olacak, ateşler yakacağız. Veliler gelemeyecekler çocuklar kendi başlarına kalacaklar. 19 Mayıs'ın özünü anlatmak için bu kamp oldukça faydalı olacak diye düşünüyorum” diye konuştu.

ODTÜ Koleji öğrenci Meclis Başkanı Eda Oktay, “Bugün burada öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımız ile Atatürk'ün gençlere armağan ettiği bu özel günü kutlamak ve bağımsızlık nöbeti tutmak için toplandık” dedi.

Organizasyonda geleneksel oyunlar oynandı ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.