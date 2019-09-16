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Öğle Arasında Öğrencilere Rektörden Sürpriz!

2019-2020 akademik döneminin başlaması ile birlikte fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında öğrencileri yeni dönemin heyecanı sardı.


Akademik birim yöneticileri ile öğretim elemanları, özellikle yükseköğretime yeni başlayan öğrencilere uyum konusunda yardımcı olmaktadırlar.


Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da, bu bağlamda, öğle arasında öğrencilere sürpriz yaptı. Rektör Karamustafa, öğrencilerin yanlarına giderek onlarla sohbet etti ve hatırlarını sordu.


Renkli görüntülerin yaşandığı sohbet esnasında, öğrenci kantininde rektör ile karşılaşmanın ve bir arkadaş gibi sohbet etmenin memnuniyeti öğrencilerin yüzlerinde okunuyordu.


Rektör Karamustafa, yakından ilgilendiği öğrencilere hayatta başarılı olabilmek için çok çalışmaları gerektiğine dair nasihatlerde bulundu ve öğrencilere başarılı bir öğrenim dönemi diledi.

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