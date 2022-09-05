Oğlunu öldüren şahsın ağabeyini öldüren baba: "Çok pişmanım ama tahrik etti"

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, oğlunu öldüren şahsın ağabeyini araç içerisinde silahla vurarak öldüren baba ile birlikte 4 kişi adliyeye sevk edildi. Pişman olduğunu belirten katil zanlısı baba, "Beni çok tahrik etti" dedi.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde İldem Cumhuriyet Mahallesi Dündar Taşer Caddesi üzerinde meydana gelen olayda B.B., 38 LC 293 plakalı aracında bulunan H.K.'ya ateş açtı. Şüpheli şahıs olayın ardından kaçarken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede H.K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alırken, şüpheli B.B. polis merkezine giderek teslim oldu. H.K.'nın cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Ekipler, yaptıkları çalışmada B.B.'nin 17 Ağustos'ta çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden Y.E.B.'nin babası olduğu, cinayete kurban giden H.K.'nin ise o cinayetin şüphelisi olan H.K.'nın ağabeyi olduğunu tespit etti.

"Çok pişmanım ama beni tahrik etti"

Olayın ardından suç aletiyle birlikte teslim olan baba B.B. ile birlikte kayınları A.Y., M.Y. ve B.B.'nin oğlu Y.E.B.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen 4 kişi, adliyeye sevk edildi. Bu sırada gazetecilerin 'pişman mısınız' sorusuna B.B., "Pişmanım. Beni hep tahrik etti. Tahrik ettikleri için bu oldu" dedi.

"Aslanlar gibi yatarsın oğlum, sen başını dik tut"

Öte yandan, dün cinayete kurban giden Hamza Kocaman'ın 17 Ağustos'ta cinayeti işleyen ve cezaevine giren kardeşi ile olan fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak, "Aslan gibi yatıp çıkarsın oğlum. Seneler gözünü korkutmasın. Başını dik tut. Sen gerekeni yaptın" yazdığı görüldü.