Öğrenci dostu başkan, ERÜ ve KAYÜ Eğitim-Öğretim Akademik Yılı Açılış Törenleri'ne katıldı

Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Üniversitesi'nin ayrı ayrı gerçekleşen 2022-2023 Eğitim-Öğretim Akademik Yılı Açılış Törenleri'ne katıldı.

İlk olarak Erciyes Üniversitesi 2022-2023 Eğitim-Öğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılan Başkan Büyükkılıç, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından burada yaptığı konuşmada, hayırseverler şehri Kayseri'ye hizmet etmenin onurunu yaşadıklarını dile getirerek, “Özellikle öğrenci dostu, genç dostu bir şehir olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden ödüller almış bir şehir olarak sizleri çok şanslı görüyorum. Öğrencilik yıllarımızla bugünleri karşılaştırdığımızda hakikaten Kayseri'mizin bir başka güzel olduğunu, sunulan olanakların gerçekten göz ardı edilmeyecek boyutta olduğunu paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Kayseri'nin endüstri ve ticaret merkezi olarak anılmasının yanında, okuyan ve okutan bir şehir olarak da anıldığını belirten Büyükkılıç, “Son yaptığımız çalışmayla kitap fuarımızı 935 bin kitapsever dostumuzun ziyaret edip, kitapla buluştuğunu paylaşırsak; Kayseri'nin sadece ticaretle, endüstri ile uğraşan değil eğitime önem veren ve geleceğe yönelik gayretleri olan bir şehir olduğunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Bizler de yerel yönetim olarak bu alanda değerli rektörlerimizle işbirliğini çok önemsemekteyiz. Biz sizler için varız, sizler bizim gururumuzsunuz, onurumuzsunuz. Ülkemizin geleceğisiniz, insanlığın geleceğisiniz” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, öğrencilere fırsat verdiklerini ve öğrencilere sahip çıktıklarını ifade ederek, 10 bin üniversite öğrencisine 40 milyon TL karşılıksız burs, öğrencilerin su faturalarına yüzde 50 destek, çamaşır yıkama hizmeti, 10 kütüphanede ücretsiz çay, çorba ikramı, ücretsiz internet ve çıktı hizmeti verdiklerini anlattı. Büyükkılıç, “Ya okuyan olun, ya okutan olun kuralı gereğince biz sizlerin, hep okuyan ve okutan olmanızı arzu ediyoruz” dedi.

Kayseri'nin ulaşım bağlamında çok konforlu bir ulaşıma sahip olduğuna işaret eden Başkan Büyükkılıç, 140 binişlik Abonman indirimli bilet ücretini 155 TL'den 100 TL'ye indirdiklerini kaydetti. Büyükkılıç, ayrıca ihtiyaç sahibi öğrencilerin ulaşım giderlerinin de Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığını belirtti.

Başkan Büyükkılıç, öte yandan Kayseri'nin her öğrencinin rahatlıkla tercih edeceği, tavsiye edeceği ve buradaki öğretim üyesi kadrosuyla da her zaman Türkiye'de kendisinden söz ettiren üniversitelerin olduğu bir şehir olarak tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Büyükkılıç, konuşmasının sonunda, 2022-2023 Eğitim Öğretim Akademik Yılı'nın hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulundu.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise, üniversite hakkında bilgiler vererek, “Erciyes Üniversitesi kuruluşundan, günümüze kadar baktığımızda özellikle sürekli Erciyes Dağı'ndan aldığı feyz ile hedeflerini her zaman yüksek tutan ve bu doğrultuda geldiği noktada baktığınızda özellikle 19 fakülte, 7 enstitü, 1 yüksekokul, 2 meslek okul, 42 araştırma merkezi ile akademik olarak 2 bin 200, idari personel olarak yaklaşık 4 bin 800 personel ile. Öğrenci sayımızın da 53 bin 400 olarak düşündüğümüzde, ki bu öğrencilerin 3 bin 400 misafir öğrencimiz var” diye konuştu.

Bölgesinde etkin olarak hizmet veren önemi bir yükseköğretim kurum olduklarını ifade eden Altun, “Tabi üniversitelerin temel vizyon ve misyonları baktığımızda özellikle öğrenci odaklı, ARGE odaklı ve toplumsal katkı olarak hizmet verdiğini görmekteyiz. Bu noktada Erciyes Üniversitesi öğrenci odaklı faaliyetlerinde biz öğrencilerimizin Cumhurbaşkanlığımızın ortaya koymuş olduğu staj seferberliği çerçevesinde mutlaka bir dönemini sanayide geçirmesini ve stajlarını çok etkin kurumlarda özellikle savunma sanayine yönelik etkin kurumlarımızın bünyesinde yapmasını çok önemsiyoruz” şeklinde konuştu.

Daha sonra Başkan Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi 2022-2023 Eğitim-Öğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ederek, “Kayseri'mize hizmet etmenin onurunu yaşıyoruz, o açıdan Kayserimizi daha iyi noktalara taşımak için sizlere layık olma yolunda gayret gösteriyoruz. Sayın cumhurbaşkanımızın elinden ödüller alan, genç ve eğitimci dostu, öğrenci dostu olarak daha iyi noktalara taşımak için gayret gösteriyoruz. Uyum kültürünü çok önemsiyoruz” dedi.

Kayseri Üniversitesi'nin öneminden bahseden Başkan Büyükkılıç, “Hem ilçelerimizde yer alıyor olması hem de merkezde bulunuyor olması, ismiyle deneyimli, kuruluşuyla yeni olarak nitelendireceğimiz bir üniversitemizdir. Kayseri büyük şehirlerin konforunu yaşatan ama büyük şehirlerin sıkıntısını size yaşatmamaya özen gösteren bir şehirdir. O açıdan rahatlıkla bir öğrenci için en güzel ortam diye nitelendireceğimiz bir şehirdir” diye konuştu.

Öğrencilere seslenen Büyükkılıç, “Biz sizleri çok seviyoruz. Sizlere layık olmak için gece gündüz demeden koşturuyoruz. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizler donanımlı, eğitimli, öz güven içerisinde olursa siz kazanırsınız, biz kazanırız, aileniz kazanır, şehrimiz, ülkemiz kazanır” diyerek, eğitim alanında ulaşımdan çamaşır yıkama merkezine, eğitim desteğinden spor ve sosyal tesislerde indirime kadar yaptıkları hizmetlerden bahsetti.

10 bin öğrenciye tam 40 milyon TL eğitim yardımı yaptıklarını aktaran Başkan Büyükkılıç'ın öğrencilere yaptıkları bu hizmetlere, öğrenciler tarafından alkışlarla teşekkür edildi.

Büyükkılıç, öğrencilere 6 bin yıllık geçmişi olan Kayseri'nin tarihi ve turistik eserlerini de anlattı.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise, “Ülkemizde her ilde var olan üniversiteler ile Türkiye Cumhuriyeti bölgesinde emin adımlarla, güçlü, lider bir ülke olma yolunda ilerlemektedir” dedi.

Törenlerde, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Zenginlikler Şehri Kayseri tanıtım videosu da izletildi.