İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Öğrenci servisi kaza yaptı: 2 yaralı

Kayseri’nin Yahyalı İlçesi’nde öğrenci servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 öğrenci yaralandı.

Kayseri'nin Yahyalı İlçesi'nde öğrenci servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 öğrenci yaralandı.


Edinilen bilgiye göre ilçe meydanında meydana gelen kazada; 38 JH 450 plakalı hafif ticari araç ile 38 BCG 931 plakalı öğrenci servisi çarpıştı. Kazanın ardından yaralanan 2 öğrenci, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İncelemelerin ardından araçlar, bulunduğu yerden kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.