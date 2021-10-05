Öğrenci servisi kaza yaptı: 2 yaralı

Kayseri'nin Yahyalı İlçesi'nde öğrenci servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 öğrenci yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçe meydanında meydana gelen kazada; 38 JH 450 plakalı hafif ticari araç ile 38 BCG 931 plakalı öğrenci servisi çarpıştı. Kazanın ardından yaralanan 2 öğrenci, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İncelemelerin ardından araçlar, bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.