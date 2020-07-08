Öğrenciler açık havada antrenmanlarını sürdürüyor

Paraşüt indirme alanında gerçekleşen antrenmanda Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da katılarak öğrencilerle sohbet etti. Başarılı insanların en az bir spor dalıyla uğraştığını söyleyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Sizleri görünce duygulandım çünkü sizin yaşınızdaki öğrenciler şu anda yatıyorlar. Siz de burada ter döküyorsunuz ve bir şeyleri başarıyorsunuz. Bugün dünyada çalışanlar ve çok çalışanlar yarışıyor. Siz bu yarışın en üstündesiniz. Sizi çok tebrik ediyorum. Keşke yaşımız müsait olsa da sizin aranız da olsak. Bu öğretmenlerinizin, okulunuzun, ailelerinizin ama en önemlisi sizin fedakarlığınız. Ben bütün öğrencilere şunu diyorum, başarılı olarak bana iş diye gelenler mutlaka bir spor dalında bu kıyafeti terletenler oluyor. Bu insanlar belediye personeli olarak da en başarılı insanlar. Onun için biz burayla beraber Ali Dağı'nın giriş noktasına bir yer daha yaptık. 14 bin metrekare büyükçe bir alan. Burası ile beraber orası da emrinize hazır olacak. Talas Güreş Merkezi var, orayı da biz spor merkezi yapacağız ve o mekanı da kullanacaksınız. Biz belediye olarak emrinizdeyiz” dedi.

Özel Tekden Ortaokul Müdürü Göksel Orhan ise, “Biz karate alanında beden eğitimi öğretmenimizle birlikte yoğun bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 7-8 yıllık bir çalışma ve meyvelerini almaya başladık çok şükür. Türkiye 3.'sü olan ve milli takıma giren öğrencilerimizin olması bizi çok mutlu ediyor. Pandemiden dolayı 3 aydır antrenman yapamıyorlardı ve bu da öğrencileri üzüyordu. Biz de Talas Belediyesi ve Mustafa Yalçın Başkanın da spora verdiği desteğini bildiğimiz için, onların da desteği ile paraşüt alanında öğrencilerimiz haftada 2 gün 2 saatlik bir antrenman yaparak kendilerini zihnen ve bedenen daha zinde tutuyorlar. Ben antrenörümüze, öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.