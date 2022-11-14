Öğrenciler ara tatil kampını akıl küpü kütüphanesinde yapıyor

Mustafa Palancıoğlu, özel bir okulun 8. sınıf öğrencilerinin ara tatil kampını Akıl Küpü Kütüphanelerinde yaptıklarını söyleyerek, öğrencilerin kütüphane alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olduklarını belirtti.

Gençlerin bir arada ders çalışmalarına imkân verecek olan akıl küpü kütüphanelerinde gençler için her şeyin düşünüldüğünü söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “Butik projelerle mahallelerin ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyoruz. Gençlerimiz için yaptığımız ve Türkiye'de örnek olan projemiz olan Akıl Küpü Kütüphanelerimizi gençlerimiz çok sevdi. Buralar gençlerin rahat ve nitelikli bir ortamda ders çalışmalarına imkân tanıyor. Gençlerimizi seviyor onları mutlu edecek çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz. Amacımız şehir merkezinin haricinde mahallelerimizde kütüphane oluşturarak bu gençlerimizi mahallelerde tutmak ve ailelerinin göz önünde güvenli, temiz ortamlarda çalışmalarını sağlamak. Bu çocuklar bizim geleceğimiz, geleceğimizi elimizden geldiğince destek veriyoruz. Kamp dönemlerini verimli bir şekilde geçirmek için kütüphanemizi tercih eden öğrencilerimize teşekkür eder, eğitim hayatları boyunca kendilerine başarılar dilerim. Tüm gençlerimizi, kitapseverleri akıl küpü kütüphanelerimize bekliyoruz" dedi.

Kütüphaneden çok memnun kaldıklarını söyleyen öğretmenler, gençleri düşünen Başkan Dr. Palancıoğlu'na ilçeye kazandırmış olduğu kütüphaneler için teşekkür etti.