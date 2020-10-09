Öğrenciler EBA üzerinden sergilenen Gölge Oyunu ile moral buldu

Kayseri'de bir ilkokulda öğrencilere EBA üzerinden canlı olarak ‘Hacivat-Karagöz' gölge oyunu sergilendi.

Melikgazi ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi İlkokulundaki etkinlik, öğrenci velisi ve aynı zamanda Kukla Sanatçısı Adem Ocaktan tarafından yapıldı. Toplamda 27 sınıfta bulunan 810 öğrenci EBA üzerinden canlı yayına bağlanarak sergilenen kukla oyununu büyük bir keyifle evlerinden izledi.

8 aydır çocuklara oyun sergileyemediğini ve bu fikri geliştirdiğini söyleyen Kukla Sanatçısı Adem Ocaktan, “Yaklaşık 8 aydır çocuklarla beraber bir oyun sahneleyemedik. Ne onlar ne de ben mutlu olabildim. Pandemi süreci uzun sürdüğü için de aklıma böyle bir fikir geldi. Okulda EBA üzerinden çocuklara ulaşalım istedik ve böyle bir fikir ortaya çıktı. Ben bu işle çocukluktan beri uğraşıyorum, unutulmuş kültürel değerimiz bu bizim. Çocuklardan isteğim, hobileri üzerine gitsinler çünkü bu da benim bir hobimdi. Hobimi sanat dalı haline çevirdim. Çocuklar da hobilerinin üzerine gitsinler ve bunu meslek haline getirsinler” dedi.

Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu Müdürü Hüseyin Bulut ise öğrencilerin okuldan uzak kaldıklarını ve uzun zamandır da bir faaliyet yapmadıkları için böyle bir etkinlik yaptıklarını söyleyerek, “Gösterimizi yapacak olan Adem bey aynı zamanda velimizdir. Bu gibi konularda kendisiyle istişarelerimiz olurdu. Böyle bir fikir öne sürdü ve biz de gayet güzel olur dedik. Bu süreçte öğrencilerimiz okuldan epey bir uzak kalmışlardı ve ekran başında izliyorlardı. Onları heyecanlandıracak faaliyet yapamıyorduk haliyle. Böyle bir öneri gelince de biz de çok mutlu olduk. Seve seve kabul ettik. Biz bu fikrimizi öğretmenlerimizle paylaştık ve onlar da öğrencilerimizle paylaştılar. Öğrencilerimiz de duyunca çok mutlu oldular daha önceki çalışmalarımız okulda yapılırdı. Böyle canlı bir eğitim onları çok mutlu etti. Bu konuda velilerimiz de bizim en büyük destekçimizdi ve biz hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Pazartesi günü inşallah yüz yüze eğitime başlıyoruz, hasretlik sona eriyor. Biz öğrencilerimizi çok özlemiştik. Okula geldikleri süreçte velilerimizden tek isteğimiz maske - mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilmesi. Birinci sınıflarımızla eğitime başladık ve onlar bu konuda eğitim almış gibi tedbirli davranıyorlar. Velilerimizden de isteğimiz, bu kurallara riayet edilmesi. Bu süreçte ve mücadelede her türlü fedakarlığı yapan emeği geçen öğretmenlerimize de şükranlarımızı sunuyorum” ifadelerini kullandı.