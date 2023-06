Öğrenciler ERVA yılsonu etkinliklerinde yeteneklerini konuşturdu

Kayseri Valiliği'ne bağlı Kayseri Değerler Eğitimi Merkezi (KAYDEM) tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bünyesinde yer alan 35 pilot okulda öğrenci ve velilere yönelik olarak uygulanan Erdemlerimizle Varız Projesi (ERVA) çerçevesinde ERVA Yılsonu Şenliği gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Kocasinan Kaymakamı Bülent Karacan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyd Özdemir, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Programda açılış konuşmasını yapan KAYDEM Proje Koordinatör Başkanı Esra Kuşkaya, “Valimizin tensipleriyle Kayseri valiliği bünyesinde kurulan KAYDEM Kayseri Değerler Eğitimi Merkezi'nde yürüttüğümüz Erva Projesi birinci yılını geride bıraktı. ERVA Projemiz çeşitli lise ve ortaokullardan oluşan 35 okulda pilot uygulamalar ile 16.000 öğrenci ve velisi ile buluştu. Okullarda ders içi etkinlikler, dramalar, oyunlar, sosyal sorumluluk çalışmaları farkındalık hareketleri ile her ay farklı bir kök değerimiz ele alındı. Veli mektupları ve Aile Seminerleri ile veliler; Cuma vaazları, Billboardlara asılan afişler, sokak hareketleri, geziler, kamplar vb. etkinliklerle başta öğrencilerimiz ve aileleri sonrasında şehrin tüm sakinleri sürece dahil edildi. ERVA Projesi yanında 1 Yazar 1000 öğrenci okul buluşmaları, adabı muaşeret seminerleri, sözlü tarih gibi projelerimizle Evlatlarımızın ve onları çepeçevre kuşatan herkesin, medeniyetimizin kök değerlerinden beslenerek güçlenmesi için tüm gayretimizle çalışıyoruz. ERVA Projesi'nin başarılarına ve etkisine şahitlik etmekten büyük gurur duyuyoruz. Bugün burada bulunan her bir öğrenci, öğretmen, veli ve projede emeği geçen herkes, bu projenin gerçekleşmesinde büyük katkı sağladı. Onların özverili çalışmaları sayesinde, değerler eğitimi konusunda farkındalık oluşturmak ve toplumun her kesiminde bu bilinci yaymak adına önemli adımlar attık. Bu projenin amacı, çocuklarımıza değerlerin önemini anlatmak, onları medeniyetimizin kök değerleriyle donatarak, kararlılıkla hareket etmelerini ve topluma faydalı bireyler olmalarını sağlamaktır. Onlara sadece akademik başarıyı değil, aynı zamanda iyi birer insan olmayı öğretmek için bu proje büyük bir önem taşımaktadır. Çünkü çocuklarımızın gelecekteki başarıları sadece akademik başarıyla ölçülemez. Onların karakterlerinin kök değerlerle donanmış olmasının da önemi büyüktür. ERVA Projesi'nin amacı, bu değerleri çocuklarımıza aktararak onları daha bilinçli, daha değerlerine sahip çıkan bireyler haline getirmektir. Bu projede gördüğümüz başarılar, geleceğimize umutla bakmamızı sağlıyor. Ama biliyoruz ki değerler eğitimi, sadece okullarda veya etkinliklerde öğretilen bir konu değildir, aynı zamanda evlerimizde, iş yerlerimizde ve toplumun her alanında uygulamamız gereken bir yaşam tarzıdır” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri mini bir konser verdi. Protokol üyelerinin sergiyi gezmesiyle program sona erdi.