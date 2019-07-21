Öğrenciler, İspanya'da dron eğitimi aldı

Kayserili öğrenciler, Erasmus+ KA2 Stratejik ortaklık Okul Eğitim Programı dahilinde İspanya'nın Sevilla şehrinde Instituto Tecnolgico Superior havacılık okulunda dron eğitimi aldı.

Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünün ortak olduğu ve AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans ) tarafından kabul edilen Erasmus+ KA2 Stratejik ortaklık Okul Eğitim Programı dahilinde ‘' Drones Beyond Barriers, Safely " isimli proje ile Meslek Lisesi Öğrencileri ispanyanın Sevilla şehrinde Instituto Tecnolgico Superior havacılık okulunda dron eğitimi aldı.

Proje kapsamında 4 gün süresince eğitimi gören öğrenciler, İspanya ev sahipliği yanı sıra İtalya ve İstanbul'dan gelen öğrenciler ile birlikte dronların montajı, programlanması ve güvenli uçurulması hakkında çalışmalar yapıldı. Sevilla'nın tarihi Endülüs bölgesini gezme fırsatı bulan öğrenci ve öğretmenler Türkiye'ye döndü.

Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Selçuk Erdem, “AB değişim programlarına katılan öğrencilerin kendilerine güvenleri ve yurt dışında akranları ile birlikte faaliyet gerçekleştirmenin olumlu yansımalarının yanı sıra yeni kültür ve ülkeleri tanıma tecrübesinin öğrenciler üzerinde önemli etkileri olmuştur" dedi.