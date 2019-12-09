Öğrenciler modern atölyelerde eğitim görüyor

Hacılar Kaymakamlığı tarafından projelendirilen, Hacılar Belediyesi'nin destekleri ve hayırsever iş adamlarının katkılarıyla hayata geçirilen Hacılar Bilim Kent Projesi kapsamında yeni atölye ve sınıflar açılıyor.

Hacılar Kaymakamlığı tarafından yürütülen Bilim Kent Projesi kapsamında Yunus Çepken İlkokulu'na kazandırılan Tarihi Değerler ve Misak-ı Milli Alanı, İngilizce Dil Eğitim Sınıfı, Lego ve Akıl Oyunları Atölyesi, Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen ve Belediye Başkanı Bilal Özdoğan tarafından açılışı yapılarak öğrencilerin kullanımına sunuldu. Kaymakam Sezen ve Başkan Özdoğan, Tarihi Değerler ve Misak-ı Milli Alanında öğrencilerin sunumlarını tek tek dinleyerek yapılar hakkında bilgi aldı. Atölye ve sınıfların ilçeye kazandırılmasından dolayı Kaymakam Haluk Sezen ve katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür eden Başkan Özdoğan, “Kurum olarak eğitim camiamıza her türlü desteği veriyoruz. İlçemizdeki okullarımızın fiziki yapılarının, ders araç ve gereçlerinin geliştirilmesi için Kaymakamlığımız ve hayırseverlerimiz ile birlikte yoğun bir çaba gösteriyoruz. İnşallah bu çabanın da meyvelerini aldığımıza inanıyorum. Geleceğimizin teminatı yavrularımıza derslerinde ve hayatlarında başarılar diliyor, açtığımız atölye ve sınıfların hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.