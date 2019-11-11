Öğrenciler okullarının bahçesini ağaçlandırdı

Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi öğrencileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Türkiye genelinde 11.11.2019 tarihinde saat 11:11'de 11 Milyon Fidan Dikim Etkinliği kapsamında okul bahçesine 38 adet çam dikti.

Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi Okul Müdürü İsmail Kaya, “Okulumuz öğrencileri ve öğretmenleriyle beraber bugün güzel bir etkinlik yaptık. Tarım ve Orman Bakanlığımızın geleceğe bir nefes çalışması programına benzer bir çalışmada biz okul tarafından 1 yıldır sürdürmekteyiz. Okulumuz yenilenebilir enerji ve çevre konulu bir uluslararası proje yürütmektedir. Bu kapsamda 4 ayrı Avrupa ülkesiyle ortak çalışmalar yapıyoruz ve zaman zaman öğrenci ve öğretmenlerimizi yurtdışına gönderiyoruz. Bugünde bakanlığımızın ülke genelinde gerçekleştirmiş olduğu geleceğe bir nefes programıyla bizim programımızı birleştirdik. Okulumuzdaki tüm öğrencilerimize farkındalık oluşturmak amacıyla 35 adet yetişkin çam fidanını toprakla buluşturuyoruz. Emeği geçen tüm öğretmen arkadaşlarıma ve öğrencilerime teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.